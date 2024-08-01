Москва, 1 августа, 2024, 09:35 — ИА Регнум. В Калининграде утром 1 августа приземлился самолёт Ан-148-100Е, который в декабре 2022 года использовался при обмене россиянина Виктора Бута на гражданку США Бритни Грайнер, следует из данных сервиса Flightradar24.

Александр Щербак/ТАСС

Воздушное судно с бортовым номером RA-61 727 вылетело из московского аэропорта Внуково в 6:11 мск.

О том, что именно этот борт использовался при обмене Бута на Грайнер в декабре 2023 года, писал Radaratlas.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля словенский телеканал N1 утверждал, что между Россией, Белоруссией, ФРГ, США и Словенией, а также несколькими другими странами в ближайшее время возможен масштабный обмен заключёнными.

Так, Любляна может обменять супругов-россиян Артёма и Анну Дульцевых, которых задержали и осудили за шпионаж. Также в рамках обмена в Россию из Германии может вернуться Вадим Красиков. В то же время как российская сторона отправит домой осуждённых за шпионаж американцев: журналиста Эвана Гершковича и бывшего военного Пола Уилана.

Позже ведущий телеканала Fox News сообщил, что Эван Гершкович вернётся в США 1 августа в рамках обмена заключёнными.

При этом Кремль не комментирует сообщения о возможной подготовке обмена заключёнными.