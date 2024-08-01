Луганск, 1 августа, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Украинские войска подвергли массированному артиллерийскому обстрелу подконтрольное им село Петропавловка близ Купянска, сообщил 1 августа военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

EPA/ТАСС

По информации его источников, Петропавловку обстреляли с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО). По жилым домам выпустили около двух «пакетов» — примерно 70 ракет — с БМ-21 «Град» или с RM-70 Vampire.

«Ошибка наводчика маловероятна, поскольку удары наносились с временным интервалом и пристрелочными выстрелами», — написал Марочко в соцсети «ВКонтакте».

В результате на восточной окраине села, отметил он, была уничтожена целая улица. Судя по всему, таким образом командование ВСУ создаёт буферную зону, чтобы помешать продвижению российских войск. Дома мирных жителей, мешающие обзору потенциально опасного участка, уничтожаются, заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее заявил, что ВС России занимают ключевую для освобождения Купянска дорогу, которая связывает город со Сватово.