Руководителю «Военторга» грозит до 10 лет за хищение средств Минобороны
Москва, 1 августа, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Руководителю АО «Военторг», задержанному ранее в рамках уголовного дела о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны РФ, грозит до 10 лет лишения свободы.
Так, согласно УК РФ, мошенничество в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.
При этом наказание может быть более суровым в случае, если в уголовном деле окажется несколько эпизодов данного преступления.
Как передавало ИА Регнум, ранее на сайте «МВД Медиа» появилась информация о задержании руководителя АО «Военторг» и бенефициара нескольких подконтрольных организаций — 41-летнего уроженца Северная Осетии.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что следователи Следственного департамента МВД России возбудили уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере из бюджета РФ при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны.
По данным следствия, в 2019–2022 годах фигуранты и сотрудники АО «Военторг» вместе с соучастниками, находясь в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае и в ряде других российских регионов, вступили в преступный сговор с целью хищения средств Минобороны.
Сообщники, по словам Волк, обеспечили заключение госконтрактов на поставку «армейских несессеров» на сумму примерно 625 млн рублей. Цена была завышена на более чем 400 млн.