Пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществили первые боевые вылеты на истребителях F-16 в небе над Украиной. Информацию об этом 1 августа подтвердили сразу два источника: Telegram-канал военнослужащих ВДВ «Архангел спецназа Z» и британская газета Telegraph.

ИА Регнум F-16, Украина

По данным российских радиолокационных станций, взлёт и посадку вражеские самолеты выполняют не с территории Украины. Не исключено, что истребители действуют с аэродромов Прибалтики и приближаются к линии боевого соприкосновения в ДНР, предположили российские десантники. Иностранное СМИ утверждает, что F-16 пока использовались в качестве «средств противовоздушной обороны». Таким известием ознаменован новый, 889-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ссылаясь на неназванный источник в силовых структурах, «РИА Новости» извещало 27 июля, что для своей авиации ВСУ используют аэродромы третьих стран, в частности Польши, а собственные авиабазы применяют лишь для дозаправки и пополнения боекомплекта.

По мнению Business Insider, уничтожить F-16 способны российские истребители Су-35 и МиГ-31, которые несут такие ракеты класса «воздух — воздух» большой дальности, как Р-37.

Тем временем на ореховском направлении артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожают огневые точки врага расчётом орудия «Гиацинт-Б». Соответствующие видеокадры показало Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3905788" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работа расчёта орудия «Гиацинт-Б» на ореховском направлении

По словам российских военнослужащих, противник не прекращает попыток атаковать населённые пункты Запорожья: бьёт по жилым домам из всего, что может стрелять. Но бойцы ВС РФ попадают прямо по позициям врага и его артиллерии. Точными ударами они уничтожают укрепрайоны, военную технику и склады с боеприпасами ВСУ.

Только за июль Украина потеряла более 60,6 тыс. военнослужащих. В среднем противник ежедневно лишался около 2 тыс. человек, следует из сводок оборонного ведомства. Причём самые многочисленные потери украинская армия понесла в период с 20 по 31 июля 2024 года — до 23 610 военнослужащих.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.