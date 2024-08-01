Париж, 1 августа, 2024, 06:04 — ИА Регнум. Мировое сообщество хочет видеть представителей России в качестве участников второго саммита по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью французской газете Le Monde глава киевского режима Владимир Зеленский.

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«Большая часть мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите, в противном случае мы не достигнем жизнеспособных результатов. А так как весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против», — сказал Зеленский.

Он добавил, что по итогам первого саммита Киев планирует подготовить соответствующий документ.

Как сообщало ИА Регнум, в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня провели саммит по Украине. Представителей России не пригласили, не присутствовали там и делегации большинства стран — членов ООН.

Глава МИД Сергей Лавров назвал саммит попыткой сформулировать ультиматум для России. Он заявил, что российские представители не будут участвовать ни в этих, ни в любых других переговорах, если там попытаются продвигать так называемую формулу Зеленского.

15 июля глава киевского режима заявил, что представители России должны участвовать во втором саммите по украинскому урегулированию.

Швейцарский саммит по урегулированию конфликта на Украине не был мирным, поэтому необходимо понять, что Зеленский имеет в виду, говоря об участии России во втором подобном мероприятии. С таким заявлением 16 июля выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.