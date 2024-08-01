Вашингтон, 1 августа, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Гибель главы политбюро радикального движения ХАМАС Исмаила Хании ставит под удар переговоры по обмену заложниками между Израилем и Палестиной. Россия решительно осуждает произошедшее убийство, заявил 31 июля на заседании Совбеза ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Постоянное представительство Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский

«Эта провокационная атака была совершена в тот момент, когда лидер ХАМАС находился в Иране по официальному приглашению для участия в церемонии инаугурации избранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана. Те, кто стоят за этим политическим убийством, должны были осознавать, насколько опасными могли быть последствия для всего региона», — предостерёг российский дипломат.

Полянский назвал прекращение каких-либо боевых действий в секторе Газа, обмен заложниками и заключёнными, организацию беспрепятственного гумдоступа в анклав единственно верным решением для урегулирования эскалации в регионе.

По его словам, количество жертв среди палестинцев приближается к 40 тыс. человек, раненых насчитывается более 90 тыс.

Как сообщало ИА Регнум, постоянный представитель Ирана при Организации Объединённых Наций Амир Саид Ирвани заявил, что США больше всего поддерживают в регионе израильский режим. Убийство Хании не совершили бы без помощи американской разведки, считает он. США, Великобритания и Франция 31 июля заблокировали предложенный Россией проект заявления Совета Безопасности ООН по убийству главы политбюро ХАМАС, добавил Иравани.

Ночью 31 июля 61-летний Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по дому в Тегеране. ХАМАС официально подтвердило смерть главы политбюро.

Мир стоит на пороге масштабного конфликта на Ближнем Востоке, который может начаться в любой момент, высказал мнение эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов, комментируя гибель в Тегеране в результате «израильского рейда» Хании.