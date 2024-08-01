Российская миссия в ООН осудила убийство главы политбюро ХАМАС
Полянский: гибель Хании ставит под удар переговоры о заложниках ХАМАС и Израиля
Вашингтон, 1 августа, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Гибель главы политбюро радикального движения ХАМАС Исмаила Хании ставит под удар переговоры по обмену заложниками между Израилем и Палестиной. Россия решительно осуждает произошедшее убийство, заявил 31 июля на заседании Совбеза ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«Эта провокационная атака была совершена в тот момент, когда лидер ХАМАС находился в Иране по официальному приглашению для участия в церемонии инаугурации избранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана. Те, кто стоят за этим политическим убийством, должны были осознавать, насколько опасными могли быть последствия для всего региона», — предостерёг российский дипломат.
Полянский назвал прекращение каких-либо боевых действий в секторе Газа, обмен заложниками и заключёнными, организацию беспрепятственного гумдоступа в анклав единственно верным решением для урегулирования эскалации в регионе.
По его словам, количество жертв среди палестинцев приближается к 40 тыс. человек, раненых насчитывается более 90 тыс.
Как сообщало ИА Регнум, постоянный представитель Ирана при Организации Объединённых Наций Амир Саид Ирвани заявил, что США больше всего поддерживают в регионе израильский режим. Убийство Хании не совершили бы без помощи американской разведки, считает он. США, Великобритания и Франция 31 июля заблокировали предложенный Россией проект заявления Совета Безопасности ООН по убийству главы политбюро ХАМАС, добавил Иравани.
Ночью 31 июля 61-летний Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по дому в Тегеране. ХАМАС официально подтвердило смерть главы политбюро.
Мир стоит на пороге масштабного конфликта на Ближнем Востоке, который может начаться в любой момент, высказал мнение эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов, комментируя гибель в Тегеране в результате «израильского рейда» Хании.