Вашингтон, 1 августа, 2024, 05:09 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис, на данный момент кандидат в президенты, должна была ранее предотвратить конфликт на Украине. Однако с поставленной задачей справиться не смогла. Об этом заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

Gage Skidmore Камала Харрис

Выступая в штате Пенсильвания, Трамп, соперник Харрис по выборам в президенты США, спросил у сторонников, может ли кто-нибудь из них представить, что Харрис ведёт переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином.

«Он яростный человек. Вы знаете, что её отправляли иметь дело с Путиным, чтобы удержать его от вторжения на Украину?» — заявил Трамп, добавив, что у Харрис ничего не вышло.

При этом он подчеркнул, что если бы он остался у власти в Соединённых Штатах, то президент Владимир Путин «не сделал бы этого».

Как сообщало ИА Регнум, за неделю перед началом спецоперации складывались непростые отношения между Камалой Харрис и главой киевского режима Владимиром Зеленским. У них, по информации западных СМИ, были разногласия по нескольким вопросам.

В феврале 2022 года Харрис посетила в Мюнхене мероприятие с участием лидеров европейских стран. В Германии она встретилась с Зеленским, который попросил ввести санкции против России и предоставить ВСУ оружие. Харрис отвергла оба предложения. Кроме того, Харрис не ездила на Украину с начала СВО, в отличие от других американских чиновников.

27 июля Дональд Трамп публично оскорбил Камалу Харрис. Он усомнился в её умственных способностях, назвав её радикальной левой сумасшедшей, которая уничтожит США, если когда-либо придёт к власти.