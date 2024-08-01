Париж, 1 августа, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что весь мир хочет, чтобы представители России участвовали во втором саммите по урегулированию конфликта на Украине. Об этом политик заявил в обширном интервью французскому изданию Le Monde.

ИА Регнум Зеленский, мирный саммит

Зеленский признал, что без РФ страны — участницы саммита не достигнут «конкретных результатов».

«А так как весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против», — заключил Зеленский.

«Мирный» саммит планируют собрать в ноябре.

Как сообщало ИА Регнум, Россия открыта для всех инициатив по урегулированию конфликта на Украине дипломатическим путём, но со стороны Киева по данному вопросу нет необходимой «взаимности», заявил 31 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

30 июля советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией «на основе международного права». Такие переговоры предполагают концепцию, включающую в себя территориальную целостность и суверенитет государства, сказал Подоляк.

При этом несколькими днями ранее Подоляк высказался против переговоров, заявив, что такие переговоры будут способствовать заморозке конфликта на неопределённое время.

Песков отметил, что представители киевского режима делают крайне противоречивые заявления о возможных переговорах. Также пресс-секретарь президента напоминал о нелегитимности Владимира Зеленского и установленном им запрете на диалог с Москвой. Россия открыта к переговорному процессу, указывал Песков.

Президент Владимир Путин 14 июня назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.