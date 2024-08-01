Лондон, 1 августа, 2024, 03:12 — ИА Регнум. Украинская армия начала получать обещанные ещё год назад истребители F-16. В частности, от Нидерландов поставлено шесть самолётов. Об этом сообщила 31 июля газета The Times со ссылкой на неназванный источник.

Анна Рыжкова ИА Регнум Истребитель F-16 Fighting Falcon

Кроме этих шести истребителей, по информации издания, в ближайшее время Киев получит партию F-16 от властей Дании.

Отмечается, что журналистам газеты в ВВС Украины не стали подтверждать эту информацию.

Как сообщало ИА Регнум, советник руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не намерена пока официально подтверждать получение от союзников истребителей F-16.

10 июля глава американского Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США вместе с Нидерландами и Данией направили Украине истребители. Он отметил, что передача самолётов уже началась.

Пилоты ВСУ уже совершили первые вылеты на истребителях F-16. Об этом написала британская газета Telegraph. Как пояснило издание, пока истребители использовались в качестве «средств противовоздушной обороны». При этом официальный представитель Воздушных сил Украины не стал отрицать факт полётов.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что поставки F-16 на Украину не изменят ход СВО. Глава государства подчёркивал, что российская армия будет уничтожать эти самолёты, как и всю остальную боевую технику, которую поставляет Киеву Запад.