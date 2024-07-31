Москва, 1 августа, 2024, 02:30 — ИА Регнум. С 70 до 99 рублей возрастёт с 1 августа стоимость СМС-уведомлений об операциях на дебетовых картах Сбербанка. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

Иван Шилов ИА Регнум Сбер

В службе поддержки Сбера отметили, что повышение связано с изменением тарифов банка и с двукратным ростом объёма бизнеса за последние пять лет, увеличением затрат на услуги операторов связи.

Владельцев кредитных и премиальных карт освободят от платы за обслуживание.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению эксперта банковского рынка Андрея Бархоты, отказ от уведомлений и сообщений не будет более безопасным, поскольку их полное отсутствие сделает попытки несанкционированного доступа к приложению или счетам клиента вовсе незаметными, лишит его шанса на реагирование и свою защиту в таких ситуациях. Возросшая плата за уведомления стимулирует клиентов, имеющих несколько карт, проанализировать их полезность и сократить число используемых банков и их продуктов, выбрав наиболее выгодные условия и повысив эффективность использования денежных средств, добавил эксперт.