В ООН заявили о причастности США к убийству главы политбюро ХАМАС
Миссия Ирана в ООН: убийство Исмаила Хании поддерживала разведка США
Вашингтон, 1 августа, 2024, 02:00 — ИА Регнум. К убийству главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании причастна разведка США, заявил 31 июля постоянный представитель Ирана при Организации объединённых наций Амир Саид Ирвани.
По его словам, США больше всего поддерживают в регионе израильский режим.
«Данное деяние не было бы совершено без разрешения, без разведподдержки США», — указал он.
Вашингтон является стратегическим союзником Тель-Авива, заключил Ирвани.
Как сообщало ИА Регнум, ночью 31 июля 61-летний Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по дому в Тегеране. ХАМАС официально подтвердило смерть главы политбюро. В Иран он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ военным нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство в Тегеране Исмаила Хании.
После убийства Исмаила Хании Тегеран даёт лидерам Запада лишь один шанс уйти с палестинской территории, предупредил иранский журналист Хасан Мафи. По его мнению, военных западных стран в Палестине воспринимают как колонизаторов.
США, Великобритания и Франция 31 июля заблокировали предложенный Россией проект заявления Совета безопасности ООН по убийству Исмаила Хании, заявил на заседании всемирной организации постоянный представитель Ирана Амир Саид Иравани.