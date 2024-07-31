Вашингтон, 1 августа, 2024, 02:00 — ИА Регнум. К убийству главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании причастна разведка США, заявил 31 июля постоянный представитель Ирана при Организации объединённых наций Амир Саид Ирвани.

infox.ru Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания

По его словам, США больше всего поддерживают в регионе израильский режим.

«Данное деяние не было бы совершено без разрешения, без разведподдержки США», — указал он.

Вашингтон является стратегическим союзником Тель-Авива, заключил Ирвани.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 31 июля 61-летний Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по дому в Тегеране. ХАМАС официально подтвердило смерть главы политбюро. В Иран он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ военным нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство в Тегеране Исмаила Хании.

После убийства Исмаила Хании Тегеран даёт лидерам Запада лишь один шанс уйти с палестинской территории, предупредил иранский журналист Хасан Мафи. По его мнению, военных западных стран в Палестине воспринимают как колонизаторов.

США, Великобритания и Франция 31 июля заблокировали предложенный Россией проект заявления Совета безопасности ООН по убийству Исмаила Хании, заявил на заседании всемирной организации постоянный представитель Ирана Амир Саид Иравани.