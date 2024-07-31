Киев, 1 августа, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Советник руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не намерена пока официально подтверждать получение от союзников истребителей F-16.

Иван Шилов ИА Регнум Михаил Подоляк

«Мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания, то есть это авиационный компонент. И говорить, есть он у нас или нет, в наше время это не нужно», — сказал Подоляк во время национального телемарафона 31 июля.

При этом украинский политик акцентировал, что Запад не даёт официальных заявлений по поводу поставок истребителей, тем самым позволяет Киеву не распространяться в этом вопросе, сохраняя молчание.

Как сообщало ИА Регнум, пилоты ВСУ уже совершили первые вылеты на истребителях F-16. Об этом написала британская газета Telegraph.

Как пояснило издание, пока истребители использовались в качестве «средств противовоздушной обороны». При этом официальный представитель Воздушных сил Украины не стал отрицать факт полётов.

Представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга 31 июля отказался подтвердить данные о передаче Киеву первой партии американских истребителей F-16.

Кирби отметил, что в Вашингтоне не сомневаются, что ВСУ смогут начать применение полученных самолётов к концу лета 2024 года.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники информировало, что первая партия американских истребителей F-16 прибыла на Украину. Количество поставленных военных самолётов не уточняется.

10 июля глава американского Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США вместе с Нидерландами и Данией направили Украине истребители. Он отметил, что передача самолётов уже началась.