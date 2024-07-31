Вашингтон, 1 августа, 2024, 01:22 — ИА Регнум. Три страны заблокировали предложенный Россией проект заявления Совета безопасности (СБ) ООН по убийству главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил на заседании всемирной организации постоянный представитель Ирана Амир Саид Иравани.

Иван Шилов ИА Регнум СБ ООН

«Проект заявления для прессы, предложенный Россией для осуждения зверского акта Израиля, был заблокирован США, Великобританией и Францией», — отметил он.

Ранее иранские дипломаты направили письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу и председательствующей в Совете Безопасности России с требованием осудить удар Израиля по Ливану.

Как передавало ИА Регнум, 30 июля самолёты ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по целям в южном пригороде Бейрута, в результате чего был разрушен жилой дом. По данным минздрава Ливана, погибли три человека и 85 получили ранения.

Согласно заявлению армии Израиля, при ударе по югу Бейрута был ликвидирован второй по значимости командир «Хезболлы» Фуад Мохсен Шокр в результате целенаправленной и основанной на разведданных операции.

Ночью 31 июля 61-летний Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по дому в Тегеране. ХАМАС официально подтвердило смерть главы политбюро ХАМАС. В Иран он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США. Он заявил, что атака была согласована с Вашингтоном.

31 июля над мечетью Джамкаран в Иране был поднят красный флаг в знак мести за убийство Хании. Красные флаги в шиитской традиции символизируют стремление отомстить за несправедливо пролитую кровь.

Кремль и российский МИД решительно осудили атаку на Ханию. По словам замглавы министерства Михаила Богданова, совершено политическое убийство, которое приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости.