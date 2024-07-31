Москва, 1 августа, 2024, 01:27 — ИА Регнум. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что лишь полномасштабная война на Ближнем Востоке станет единственным решением «к шаткому миру» в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Политик выразил сожаление о невинно погибших на Ближнем Востоке, отметив, что «узел затягивается».

«Погибшие всего лишь заложники отвратительного государства — США. Между тем всем ясно, что полномасштабная война — единственный путь к шаткому миру в регионе», — написал Медведев в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, Тегеран даёт лидерам Запада лишь один шанс уйти с палестинской территории. Об этом написал иранский журналист Хасан Мафи в социальной сети X.

Мир стоит на пороге масштабного конфликта на Ближнем Востоке, который может начаться в любой момент. Такое мнение 31 июля высказал эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов, комментируя гибель в Тегеране в результате «израильского рейда» Хании. Курбанов отметил, что его гибель не может остаться безнаказанной, Иран не простит этого, и ответ обязательно последует.

Востоковед добавил, что США и Великобритания спешат помочь Израилю, это значит, что они решительно хотят войны и в последнее время бьют по авторитетным лидерам оппозиции. Однако это обернётся для них печально, уточнил он.