Тегеран, 1 августа, 2024, 00:22 — ИА Регнум. После убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, Тегеран даёт лидерам Запада лишь один шанс уйти с палестинской территории. Об этом написал иранский журналист Хасан Мафи в социальной сети X.

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По мнению Мафи, военных западных стран в Палестине воспринимают как колонизаторов.

«Западные колонизаторы должны покинуть оккупированную Палестину. Это их последний шанс», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ военным нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство в Тегеране Исмаила Хании 31 июля.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 24 июля выступил на совместном заседании Сената и палаты представителей Конгресса США. В ходе своей речи Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит стремиться к полной победе над ХАМАС в Газе, а также добиваться «демилитаризации» и «дерадикализации» Палестины.

Кроме того, Нетаньяху предложил США создать на Ближнем Востоке военный альянс, аналогичный НАТО, чтобы противостоять якобы исходящей от Ирана угрозе.

Вице-президент США Камала Харрис по итогам встречи с главой израильского правительства указала премьер-министру Израиля на необходимость прекращения огня в секторе Газа и достижения договорённости с палестинским движением ХАМАС.