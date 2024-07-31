В Иране предупредили Запад о последнем шансе
Иранский журналист Мафи: у Запада есть последний шанс покинуть Палестину
Тегеран, 1 августа, 2024, 00:22 — ИА Регнум. После убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, Тегеран даёт лидерам Запада лишь один шанс уйти с палестинской территории. Об этом написал иранский журналист Хасан Мафи в социальной сети X.
По мнению Мафи, военных западных стран в Палестине воспринимают как колонизаторов.
«Западные колонизаторы должны покинуть оккупированную Палестину. Это их последний шанс», — заявил он.
Как сообщало ИА Регнум, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ военным нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство в Тегеране Исмаила Хании 31 июля.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 24 июля выступил на совместном заседании Сената и палаты представителей Конгресса США. В ходе своей речи Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит стремиться к полной победе над ХАМАС в Газе, а также добиваться «демилитаризации» и «дерадикализации» Палестины.
Кроме того, Нетаньяху предложил США создать на Ближнем Востоке военный альянс, аналогичный НАТО, чтобы противостоять якобы исходящей от Ирана угрозе.
Вице-президент США Камала Харрис по итогам встречи с главой израильского правительства указала премьер-министру Израиля на необходимость прекращения огня в секторе Газа и достижения договорённости с палестинским движением ХАМАС.