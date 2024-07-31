Киев, 31 июля, 2024, 23:53 — ИА Регнум. На Украине 31 июля взрывы прогремели в Днепропетровске. Об этом сообщил телеканал «Общественное» и издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

Оба СМИ сообщили о первой серии взрывов. Позже «Страна. ua» написала о повторных взрывах в городе.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

Как передавало ИА Регнум, на Украине 31 июля серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом в Telegram-канале сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о массированной атаке российских военных в ночь на 31 июля на военные объекты и живую силу ВСУ в городах и населённых пунктах Украины.