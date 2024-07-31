Лондон, 31 июля, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Пилоты ВСУ уже совершили первые вылеты на истребителях F-16. Об этом написала британская газета Telegraph.

United States Air Force Истребитель F-16

«Украина выполнила свои первые вылеты на F-16», — говорится в публикации.

Как пояснило издание, пока истребители использовались в качестве «средств противовоздушной обороны».

При этом официальный представитель Воздушных сил Украины не стал отрицать факт полётов.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга 31 июля отказался подтвердить данные о передаче Киеву первой партии американских истребителей F-16.

При этом Кирби отметил, что в Вашингтоне не сомневаются, что ВСУ смогут начать применение полученных самолётов к концу лета 2024 года.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники информировало, что первая партия американских истребителей F-16 прибыла на Украину. Количество поставленных военных самолётов не уточняется.

10 июля глава американского Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США вместе с Нидерландами и Данией направили Украине истребители. Он отметил, что передача самолётов уже началась.