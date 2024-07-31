Пермь, 31 июля, 2024, 23:34 — ИА Регнум. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин по рекомендации президента РФ Владимира Путина поручил ввести разовую выплату заключившим контракт с Минобороны. Об этом он написал Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Служба по контракту

Махонин распорядился министерству территориальной безопасности, министерству труда и соцразвития, а также министерству финансов региона подготовить всю необходимую нормативную базу в течение двух дней.

По словам губернатора, жители Пермского края, которые подпишут контракт с Минобороны с 1 августа по 31 декабря 2024 года, получат единовременную выплату в размере 400 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, главы российских регионов начали вводить дополнительную единовременную выплату в 400 тыс. рублей для заключивших контракт участников спецоперации. Соответствующий указ ранее подписал Владимир Путин.

Об исполнении указа президента уже отчитались главы 11 регионов: Удмуртии, Кабардино-Балкарии и Чувашии, губернаторы Смоленской, Ростовской, Иркутской, Ульяновской и Липецкой областей, Красноярского и Пермского краёв, а также временно исполняющий обязанности главы Тульской области.

31 июля президент подписал указ, устанавливающий выплату в 400 тыс. рублей для участников специальной военной операции, подписывавших контракт с Министерством обороны.

Согласно указу, право на выплату получили граждане России и иностранцы, которые заключат контракт с Министерством обороны с 1 августа по 31 декабря 2024 года сроком на один год и более для выполнения задач в зоне спецоперации.