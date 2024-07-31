Краснодар, 31 июля, 2024, 23:18 — ИА Регнум. Пожар произошёл вечером 31 июля в многоквартирном доме в центре Краснодара. Огнём охвачены 300 кв. метров. О ЧП сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Пожар случился в доме на улице Чапаева, на втором этаже многоквартирного дома.

«Огонь охватил 300 кв. метров. Самостоятельно на улицу вышли около 40 жильцов. Пострадавших нет», — пояснили спасатели, уточнив, что пожар локализован.

В тушении огня задействованы порядка 60 специалистов и 18 единиц техники.

О причинах возгорания не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, в строящейся школе в станице Тбилисской Краснодарского края 31 июля вспыхнул сильный пожар, площадь возгорания составила 1,9 тыс. кв. метров.

Вечером 30 июля в Симферополе загорелось здание торгового центра, в результате чего частично обрушилась кровля. Пожар начался на третьем этаже, огонь распространился на площади 500 кв. метров. Из здания были эвакуированы порядка 130 человек, никто не пострадал. Пожар был ликвидирован спасателями ночью.

Вечером 26 июля в многоэтажке Ульяновска вспыхнул пожар. Перед этим в жилом доме прогремел взрыв. Возгорание удалось ликвидировать. Из здания эвакуировали 87 человек, включая 12 детей. В результате пожара погибли три человека: две женщины и ребёнок. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В пресс-службе МЧС России назвали применение самогонного аппарата причиной взрыва и последовавшего пожара.