Пекин, 31 июля, 2024, 22:37 — ИА Регнум. Власти Китая расширили ограничения на экспорт продукции двойного назначения, среди которой беспилотники с высокоточным измерительным оборудованием, лазеры, оборудование для получения инфракрасных изображений и другая техника. По их мнению, такая продукция не должна использоваться для «распространения оружия массового поражения, терроризма или в военных целях», сообщили в министерстве коммерции КНР.

John Moore / Global Look Press

Отмечается, что год назад, 31 июля правительство Китая ввело политику, связанную с контролем за экспортом беспилотных летательных аппаратов. Новые поправки вступят в силу 1 сентября.

«Китайское правительство выступает против незаконного использования гражданских беспилотных летательных аппаратов в немирных целях», — заявили в министерстве, раскритиковав введение санкций против сферы беспилотников.

В ведомстве заверили, что будут продолжать следить и оценивать ситуацию с экспортом БПЛА, а также своевременно корректировать и совершенствовать соответствующую политику.

Как сообщало ИА Регнум, Дмитрий Кулеба прибыл в Китай для обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта 22 июля. Он встретился с китайским коллегой Ван И, с которым обсудил мирное урегулирование украинского конфликта.

Сам Кулеба отметил, что это его первый визит в Китай с начала конфликта, а также первый двусторонний визит главы внешнеполитического ведомства Украины в КНР с 2012 года.

Кулеба заявил о «готовности» Киева к диалогу и переговорам с Москвой.

Позднее украинский МИД уточнил, что Киев готов к переговорам с Москвой только на «определённом этапе». В министерстве добавили, что украинская сторона будет вести переговоры с Россией, только когда Москва «будет готова вести переговоры добросовестно».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 июля отметил, что результатов по переговорам с Украиной нет и неизвестно, насколько реалистичны сигналы Киева по данному вопросу. Он напомнил, что ранее Киев ввёл запрет на любые переговоры с Россией.

Китай, в свою очередь, поддерживает все усилия, которые будут способствовать миру на Украине, и продолжит играть конструктивную роль, заявили в китайском ведомстве.

Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече добавил, что страна продолжит предоставлять гуманитарную помощь Украине.