Вашингтон, 31 июля, 2024, 22:25 — ИА Регнум. США продолжают активно работать с Россией по вопросу новых возможных обменов заключёнными. Американский лидер Джо Байден лично уделяет внимание этому вопросу. Об этом 31 июля на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Мы продолжаем активно работать над вызволением американских граждан, которых незаконно удерживают в других странах», — прокомментировал Кирби публикации в СМИ о возможности обмена между США и Россией.

Он добавил, что Байден «лично уделяет пристальное внимание» данной теме.

Как передавало ИА Регнум, Россия и США начали «важный процессуальный этап» подготовки возможного обмена, но пока преждевременно прогнозировать, когда может быть заключена договорённость, утверждал 26 июня заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По словам дипломата, Вашингтон не должен отмахиваться от сигналов Москвы по вопросам обмена заключёнными и вдуматься в их суть.

Кремль не комментирует сообщения о возможной подготовке обмена заключёнными, в ходе которого в США якобы может вернуться журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, заявил 30 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Тема обменов заключенными «любит тишину», поэтому говорить о возможной передаче Гершковича американской стороне нельзя, отмечал Песков.

В марте 2023 года Гершковича задержали в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Журналист не признал свою вину. Гершкович по заданию ЦРУ собирал секретные сведения о деятельности «Уралвагонзавода», уточняла Генеральная прокуратура. 19 июля свердловский областной суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Россия располагает неопровержимыми доказательствами причастности Гершковича к шпионажу.