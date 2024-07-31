Нью-Йорк, США, 31 июля, 2024, 21:37 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис за неделю до начала специальной военной операции России на Украине отказалась передавать оружие Киеву и вводить санкции в отношении Москвы, пишет журнал Time, ссылаясь на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

В материале говорится, что глава киевского режима Владимир Зеленский встречался с Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года, где попросил её ввести санкции против России и направить Киеву оружие. Однако вице-президент США отвергла оба предложения.

Американская сторона, как отмечается в статье, обосновала отказ вводить санкции тем, что «наказание может последовать только после совершения преступления».

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля президент США Джозеф Байден объявил, что выходит из президентской гонки и поддерживает выдвижение Харрис на высший государственный пост в США. Вице-президент 25 июля сообщила, что примет участие в ноябрьских выборах.

Согласно результатам опроса, проведённого изданием The Wall Street Journal, Трамп опережает Харрис по уровню поддержки среди американцев на два процентных пункта: 49% против 47%. Исследование компании YouGov показало, что трое из десяти американцев считают страну «не готовой к женщине-президенту».

В Кремле уверены, что от властей США не стоит ожидать перемен в отношении поставок оружия Киеву, ситуация не изменится и после президентских выборов в этой стране, отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что решение Байдена выйти из гонки является внутренним делом США. Данный вопрос должен заботить американских граждан, а не Россию, подчеркнул спикер Кремля.