Вашингтон, 31 июля, 2024, 21:14 — ИА Регнум. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга 31 июля отказался подтвердить данные о передаче украинской стороне первой партии американских истребителей F-16.

Matt H. Wade

«Вам нужно обратиться к украинской стороне, я точно не собираюсь говорить о наших вооружениях», — сказал он.

Представитель американской администрации наряду с этим отметил, что в Вашингтоне не сомневаются, что Киев сможет начать применение полученных самолётов к концу лета 2024 года.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники информировало, что первая партия американских истребителей F-16 прибыла на Украину. Количество поставленных военных самолётов не уточняется. Также пока неизвестно, смогут ли украинские пилоты после обучения сразу использовать эти истребители или процесс займёт ещё некоторое время.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля глава американского Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США вместе с Нидерландами и Данией направили Украине истребители. Он отметил, что передача самолётов уже началась. По его мнению, истребители смогут летать в небе над контролируемой Киевом территорией уже летом 2024 года.

На саммите НАТО в Вашингтоне глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от союзников поставить Украине 128 американских истребителей сверх уже обещанных 10–20 самолётов. По его словам, обещанное Киеву число F-16 не сможет повлиять на ход военных действий.

Газета The Washington Post ранее также информировала, что официальные лица на Западе и в Киеве не верят, что истребители F-16 окажут существенное влияние на ход конфликта. Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в материале для издания InfoBRICS отмечал, что американские истребители станут трофеями на российских парадах.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что поставки F-16 на Украину не изменят ход СВО. Глава государства подчёркивал, что российская армия будет уничтожать эти самолёты, как и всю остальную боевую технику, которую поставляет Киеву Запад.