Нью-Йорк, США, 31 июля, 2024, 20:34 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает убийство в Иране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, а также удары Израиля по Бейруту опасной эскалацией ситуации в Ближневосточном регионе, заявил 31 июля на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

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«Генеральный секретарь считает, что атаки, которые мы наблюдали в Южном Бейруте и Тегеране, представляют собой опасную эскалацию в момент, когда все усилия должны быть направлены на прекращение огня в Газе», — сказал он.

Дюжаррик добавил, что генсек ООН призывает к максимальной сдержанности и к работе над деэскалацией в регионе.

Как передавало ИА Регнум, 30 июля самолёты ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по целям в южном пригороде Бейрута, в результате чего был разрушен жилой дом. По данным минздрава Ливана, погибли три человека и 85 получили ранения. Позднее стало известно, что после ракетного удара израильской армии обнаружено тело командира «Хезболлы» Фуанда Шукра.

В ночь на 31 июля 61-летний глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по дому в Тегеране. Представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США. Он заявил, что атака была согласована с Вашингтоном.

Кремль и российский МИД решительно осудили атаку на Ханию. По словам замглавы министерства Михаила Богданова, совершено политическое убийство, которое приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости в регионе.