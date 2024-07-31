Москва, 31 июля, 2024, 20:28 — ИА Регнум. Россия открыта для всех инициатив по урегулированию конфликта на Украине дипломатическим путём, но со стороны Киева по данному вопросу нет необходимой «взаимности», заявил 31 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯП/авел Волков

В эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь президента отметил, что Россия высоко ценит в том числе и усилия представителей Индонезии, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине.

31 июля избранный президент Индонезии Прабово Субианто прибыл с рабочим визитом в Москву. Он провёл переговоры с президентом Владимиром Путиным и министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

«Мы высоко ценим вот эти усилия индонезийских партнёров. Россия открыта для всех инициатив, но в настоящий момент такой взаимности нет с украинской стороны», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, 30 июля Михаил Подоляк, советник офиса главы киевского режима, заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией «на основе международного права». Такие переговоры предполагают концепцию, включающую в себя территориальную целостность и суверенитет государства, сказал Подоляк. При этом несколькими днями ранее Подоляк высказался против переговоров с Россией, заявив, что такие переговоры будут способствовать заморозке конфликта на неопределённое время.

Песков отмечал, что представители киевского режима делают крайне противоречивые заявления о возможных переговорах. Также пресс-секретарь президента напоминал о нелегитимности главы киевского режима Владимира Зеленского и установленном им запрете на диалог с Москвой. Россия открыта к переговорному процессу, указывал Песков.

Президент Владимир Путин 14 июня назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.