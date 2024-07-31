Кадыров выступил против ношения паранджи
Глава Чечни Кадыров выступил против ношения паранджи
Грозный, 31 июля, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров 31 июля на совещании с правительством республики высказался против ношения паранджи.
Видеозапись с фрагментами совещания Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале.
«Мы против паранджи, которая лицо закрывает. Мы против этого», — сказал глава Чечни.
При этом Кадыров раскритиковал требующих запретить хиджаб и назвал их своими личными врагами.
Как передавало ИА Регнум, 3 июля муфтият Дагестана временно запретил ношение никабов в регионе. Запрет будет действовать до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.
Координационный центр мусульман Северного Кавказа отмечал, что в России в современных условиях ношение никаба, паранджи и других скрывающих лицо головных уборов вредит мусульманам, а также угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях.
Верховный муфтий России и председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин ранее заявил, у большинства российских мусульман нет обязательства по покрытию лица и кистей рук у женщин. По его словам, исключение составляют мусульмане Северного Кавказа, но этот вопрос можно решить в законодательном порядке в связи с террористической угрозой и обеспечением безопасности государства. Муфтий напомнил, что в стране на протяжении 14 веков не было никакого никаба.