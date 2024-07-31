Бейрут, 31 июля, 2024, 20:00 — ИА Регнум. После ракетного удара израильской армии по Бейруту обнаружено тело командира «Хезболлы» Фуанда Шукра. Об этом сообщает местный телеканал AlJadeed Tv.

Taher Abu Hamdan XinHua Globallookpress

Отмечается, что тело командира было найдено под завалами на южной окраине столицы Ливана.

На данный момент «Хезболла» официально не подтвердила гибель Шукры.

Как передавало ИА Регнум, 30 июля самолёты ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по целям в южном пригороде Бейрута, в результате чего был разрушен жилой дом. По данным минздрава Ливана, погибли три человека и 85 получили ранения.

Согласно заявлению армии Израиля, при ударе по югу Бейрута был ликвидирован второй по значимости командир «Хезболлы» Фуад Мохсен Шокр в результате целенаправленной и основанной на разведданных операции.

Израильская атака на Бейрут является звеном в серии агрессивных операций Израиля, в результате которых гибнут мирные граждане. Об этом заявил премьер-министр Ливана Наджиб Микати, добавив, что власти оставляют за собой право принять меры по сдерживанию агрессии Израиля.