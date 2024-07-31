Донецк, 31 июля, 2024, 19:55 — ИА Регнум. ВСУ с помощью беспилотника сбили в районе Донецка военно-транспортный вертолёт Ми-8 Вооружённых сил России, написал 31 июля в своём Telegram-канале военкор Борис Рожин.

Иван Шилов ИА REGNUM

По этим данным, в результате инцидента есть погибшие и раненые.

«В районе Донецка у нас сегодня потеря, противник с помощью дрона сбил военно-транспортный вертолёт Ми-8. Есть погибшие и раненые», — написал Рожин.

Минобороны РФ данную информацию не подтверждало.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля Министерство сообщило, что средства противовоздушной обороны армии России в период с 20 по 26 июля сбили украинский вертолёт Ми-8 и 623 беспилотника ВСУ.

5 июля ведомство информировало, что силы ПВО России за предыдущую неделю сбили 451 украинский беспилотник. Кроме того, на аэродромах базирования в тот же период были уничтожены пять самолётов Су-27 и вертолёт Ми-24, а также повреждены два самолёта Су-27 воздушных сил Украины.

Всего за время проведения специальной военной операции, по данным на 31 июля, российские войска уничтожили 631 самолёт, 278 вертолётов и 28 734 беспилотных летательных аппарата противника.