Мытищи, Московская область, 31 июля, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст.213 УК РФ (хулиганство) по факту нападений мигрантов на прохожих в Мытищах, сообщила 31 июля пресс-служба СК.

По указанной статье подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Главе ведомства Александру Бастрыкину будет представлен детальный доклад о проведённом комплексе следственных действий, сказано в сообщении.

«В соцмедиа активно обсуждается ряд противоправных действий в городе Мытищи группы приезжих граждан. Сообщается, что они избивали прохожих из-за претензий к внешнему виду. Своё противозаконное поведение участники группы снимали на видео, после чего выкладывали в публичное пространство», — отметила пресс-служба.

Все фигуранты дела установлены, они являются гражданами Таджикистана, заявил СК. Двое фигурантов уже задержаны, идут следственные мероприятия, направленные на задержание ещё одного подозреваемого, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, в середине июля в соцсетях начали расходиться видеоролики, на которых запечатлено, как подростки избивают прохожих. Молодые люди нападали на парней и девушек, чей внешний вид им не понравился. Жители Мытищ, где происходили нападения, стали массово жаловаться на группу мигрантов, которая пытается установить «свои порядки».

Журналисты ИА Регнум выяснили, что главарем банды является 18-летний Давлатали З. Именно он организовал так называемый «шариатский патруль» в Подмосковье. Также удалось выяснить, что молодой человек лишь в прошлом году стал гражданином РФ. Подозреваемый уже принёс извинения народу России, записав соответствующее видео.

МВД за первые шесть месяцев 2024 года лишило паспорта РФ около тысячи натурализованных граждан, привлечённых к уголовной ответственности, сообщила 31 июля официальный представитель ведомства Ирина Волк. Она уточнила, что более половины решений о прекращении гражданства приняты за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.