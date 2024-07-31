Москва, 31 июля, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Россия решительно осуждает атаку, в результате которой в Иране погиб глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, заявил журналистам 31 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Global Look Press

Случившееся может дестабилизировать и без того напряжённую ситуацию на Ближнем Востоке, подчеркнул Песков.

«Мы считаем, что подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе», — заявил пресс-секретарь президента.

Ракетный удар

Хания погиб в ночь на 31 июля в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране. Движение ХАМАС заявило, что глава политбюро стал жертвой «израильского рейда». Хания ранее прибыл в столицу Ирана для участия в церемонии инаугурации избранного президента страны Масуда Пезешкиана.

31 июля над мечетью Джамкаран в Иране был поднят красный флаг в знак мести за убийство Хании. Красные флаги в шиитской традиции символизируют стремление отомстить за несправедливо пролитую кровь. Мечет Джамкаран находится в священном для шиитов городе Кум. Также в Иране объявили трёхдневный траур.

Иран пообещал ответ

Представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США. Он заявил, что израильская атака была согласована с Вашингтоном. Заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук назвал убийство трусливым актом, который не останется без ответа.

Иран решительно осуждает совершённое Израилем преступление и заявляет о своём неотъемлемом праве ответить на убийство Хании подобающим образом, отметила пресс-служба МИД республики.

В свою очередь министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихай Элияху назвал убийство Хании «очищением мира», а также высказался против соглашений, направленных на урегулирование конфликта в секторе Газа, подчеркнув, что «тишину» обеспечит «железная рука». При этом израильские СМИ сообщали, что канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху дала указание министрам не комментировать смерть лидера ХАМАС.

Риск эскалации

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов, комментируя смерть Хании, заявил, что совершено политическое убийство, которое приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости в регионе. Россия решительно осуждает убийство Хании, которое негативно отразится на взаимодействии Израиля и ХАМАС, отметил в свою очередь заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин.

Западные политики дали осторожные комментарии. Евросоюз отвергает незаконные расправы и считает, что никому не выгодна эскалация на Ближнем Востоке, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на вопросы о том, причастен ли Израиль к убийству Хании.

Нетаньяху не получил одобрения США на начало кампании в Ливане и теперь сам пытается спровоцировать Иран и «Хезболлу» на ответные действия, которые послужат поводом для израильского вторжения, потому что тогда и Вашингтону нечего будет возразить, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Кирилл Семёнов.