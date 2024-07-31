Москва, 31 июля, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Корпорация МСП в 2024 году впервые провела оценку эффективности оказания поддержки предпринимателям 139 государственными микрофинансовыми организациями (ГМФО). Итоговые результаты направлены в Банк России и Минэкономразвития России для учета при распределении субсидий за счет федерального бюджета и осуществлении надзора за деятельностью микрофинансовых организаций, сообщается на сайте Корпорации МСП.

Иван Шилов ИА Регнум

С 2023 года ГМФО входят в состав Национальной гарантийной системы, координатором которой является Корпорация МСП. При проведении анализа учитывались 34 показателя, среди которых рентабельность активов, финансовая устойчивость, эффективность использования капитала.

По результатам анализа 62 ГМФО отнесены к высокоэффективной группе «драйверов», которые отличаются повышенными показателями поддержки МСП, а также качеством портфеля и поддержкой МСП. В топ по максимальному показателю эффективности (Е+) входят ГМФО Алтайского и Краснодарского краев, Амурской, Иркутской, Московской, Новосибирской областей, Республики Карелия и Удмуртской Республики.

В группу низкоэффективных организаций со слабой операционной деятельностью и низкой финансовой устойчивостью вошли 27 ГМФО. 16 из них присвоен ранг финансовой устойчивости D (дефолт). Это связано в первую очередь с несоблюдением ключевых требований законодательства при осуществлении микрофинансовой деятельности.

Среди низкоэффективных шесть организаций регионального уровня из республик Карачаево-Черкессия, Дагестан, Ингушетия, Тыва и Чеченской Республики (2 ГМФО) и 21 муниципального уровня Забайкальского (2 ГМФО) и Приморского краев, Иркутской (7 ГМФО), Кировской, Ленинградской (3 ГМФО) и Оренбургской областей, Республик Адыгея, Алтай (2 ГМФО) и Бурятия (3 ГМФО). При этом данная группа дополнительно характеризуется низким качеством портфеля: уровень просроченной задолженности по основному долгу свыше 90 дней составляет 34,3% портфеля.

В 2023 году ГМФО предоставили МСП 29 тысяч льготных займов на почти 57 млрд рублей, в отсутствие докапитализации со стороны федерального бюджета продемонстрировав рост на 35% по сравнению с 2021 годом и на 3% с 2022 годом. Средняя процентная ставка составила 6,1%, срок микрозайма — 2,5 года. В топ-3 отраслей по объему займов вошли торговля (15,0 млрд руб.), услуги (13,5 млрд руб.) и производство (8,7 млрд руб.).

Между тем, доля микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, увеличилась с 7 до 12% от общего объема выдач, достигнув 6,9 млрд рублей. Анализ Корпорации МСП показал, что в 2023 году эффективность размещения средств ГМФО в займы МСП выросла на 5%, организации вышли на положительный финансовый результат и принцип самоокупаемости.