Москва, 31 июля, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Главы российских регионов начали вводить дополнительную единовременную выплату в 400 тыс. рублей для заключивших контракт участников спецоперации. Соответствующий указ ранее подписал президент России Владимир Путин.

ИА Регнум

Об исполнении указа президента уже сообщили главы 11 регионов: Удмуртии, Кабардино-Балкарии и Чувашии, губернаторы Смоленской, Ростовской, Иркутской, Ульяновской и Липецкой областей, Красноярского и Пермского краёв, а также временно исполняющий обязанности главы Тульской области.

«Подписал сегодня указ, устанавливающий единовременную региональную выплату в размере 400 тысяч рублей для наших защитников, которые заключат контракт о прохождении военной службы с 1 августа по 31 декабря 2024 года», — написал губернатор Ульяновской области Алексей Русских в Telegram-канале.

В свою очередь глава Пермского края Дмитрий Махонин издал указ №644, вместе с тем поручив краевым министерству территориальной безопасности и минтруда подготовить всю необходимую нормативную базу в течение двух дней.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в Telegram-канале, что на региональном уровне было принято решение увеличить областную разовую выплату до 600 тыс. рублей.

Повысить выплату с 400 до 600 тыс. рублей также решили в Смоленской и Тульской областях, сообщили глава Смоленской области Василий Анохин и временно исполняющий обязанности главы Тульской области Дмитрий Миляев.

Глава Красноярского края Михаил Котюков также дал поручение правительству региона оперативно подготовить постановление об установлении аналогичной выплаты за счёт краевого бюджета и принять его 1 августа. Об этом Котюков написал в Telegram-канале.

Вместе с этим глава Чувашии Олег Николаев сообщил в Telegram-канале, что региональная единовременная денежная выплата участникам СВО, заключившим контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года, составит 500 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля Путин подписал указ, устанавливающий выплату в 400 тыс. рублей для участников специальной военной операции, подписывавших контракт с Министерством обороны.

Согласно указу, право на выплату получили граждане России и иностранцы, которые заключат контракт с Министерством обороны с 1 августа по 31 декабря 2024 года сроком на один год и более для выполнения задач в зоне спецоперации.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в разговоре с ИА Регнум ранее отметил, что новая выплата является необходимой и важной мерой поддержки участников спецоперации.

В свою очередь политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что эта мера является логическим продолжением и развитием политики президента России на поддержку участников спецоперации и их семей и справедливо выравнивает стартовые условия для добровольцев.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об установлении новой выплаты является очередной мерой по поддержке участников СВО.