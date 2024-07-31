Санкт-Петербург, 31 июля, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Суд в Санкт-Петербурге приговорили к шести и семи годам в воспитательной колонии двух подростков за убийство 13-летней девочки во время стрима ради лайков, сообщила 31 июля объединённая пресс-служба судов города в своём Telegram-канале.

Elena Mayorova/Global Look Press

«Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении несовершеннолетних Анфисы Румпан, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. г ч.3 ст.158, пп. в, ж ч.2 ст.105 УК РФ, и Ильи Татаринова — п. г ч.3 ст.158, пп. в, ж ч.2 ст.105 УК РФ», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Татаринов получил семь лет в воспитательной колонии, а Румпан — шесть лет. Процесс проходил в закрытом режиме.

Суд установил, что ночью 30 апреля 2023 года подсудимый нанёс малолетней множественные удары молотком по голове, после чего принялся душить. Затем соучастники, обнаружив смартфон погибшей, похитили через приложение банка денежные средства в размере 683 рублей. Тело подростка подсудимые закопали вместе с орудием убийства в лесном массиве на территории Выборгского района Петербурга.

Как передавало ИА Регнум, о задержании подростков стало известно 3 мая 2023 года. В ходе допроса 16-летний подозреваемый признался следователям в содеянном и показал место, где они с подругой закопали тело девочки. Выяснилось, что подозреваемые решили совершить убийство без какого-либо мотива. В качестве потерпевшей выбрали их общую знакомую, 13-летнюю ученицу седьмого класса.

В лесном массиве у посёлка Парголово они заранее выкопали яму для последующего захоронения потерпевшей. Чтобы скрыть следы и ввести в заблуждение родственников девочки относительно её места нахождения, написали с её телефона сообщение матери. Затем разбили гаджет и вместе с её вещами бросили в яму. Об исчезновении дочери в полицию сообщила мать девочки.