Москва, 31 июля, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы заочно приговорил украинскую актрису Адрианну Курилец-Кметюк (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) к пяти годам лишения свободы за призывы к насилию над российскими военными. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции российской столицы.

Кадр из видео

«Гражданке Украины, преподавателю детской театральной мастерской «ArtEtra», заочно провозглашён приговор. Приговором Басманного районного суда города Москвы Курилец-Кметюк Андрианна Степановна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Курилец-Кметюк приговорена к пяти годам с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также запретил осуждённой заниматься администрированием сайтов в Интернете в течении двух лет.

Вместе с этим суд объявил украинку в международный розыск.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Курилец-Кметюк, которая перед этим в постановочном видеоролике перерезала горло серпом мужчине в военной форме.

Глава СК Александр Бастрыкин отмечал тогда, что с героизацией нацизма на Украине были усилены действия, направленные на изменение сознания населения, для формирования в обществе враждебного отношения к русскоязычным жителям страны.

Он добавил, что в результате этого широко распространилась пропаганда насилия, и в одном из таких видеороликов указанная актриса призывала к насилию в отношении российских военных, изображая процесс убийства.