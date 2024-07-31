Сент-Луис, США, 31 июля, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Жителя американского штата Миссури Кристофера Данна, 34 года назад осуждённого за убийство, оправдали и выпустили из тюрьмы. Об этом сообщила правозащитная организация Midwest Innocence Project.

Midwest Innocence Project

«Мы очень рады, что Крис наконец воссоединится со своей семьёй после 34 лет лишения свободы за преступление, которого он не совершал», — говорится в сообщении.

Решение об освобождении Данна вынес 30 июля верховный суд штата Миссури. Ранее, 22 июля, окружной судья Сент-Луиса отменил обвинительный приговор, но генеральный прокурор штата настаивал, чтобы Данн остался под стражей.

Данн стал вторым за последние недели заключённым, оправданным после многолетнего заключения. На западе штата 19 июля освободили Сандру Хемме, которая провела в тюрьме 43 года. Женщину осудили за убийство, но теперь судья признал доказанной её «фактическую невиновность», отмечает CNN.

Данна осудили за убийство 15-летнего Рика Роджерса, которое было совершено 18 мая 1990 года. Тогда Кристоферу было 18 лет. Двое подростков, находившихся вместе с Роджерсом, утверждали, что Данн застрелил его, хотя мать и сестра Кристофера заявили, что юноша находился вместе с ними в доме.

Вещественных доказательств против Данна не было, но его приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение за убийство первой степени. Позже свидетели отказались показаний и заявили, что дали их под давлением прокурора и полиции, отмечает телеканал.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года в американском штате Оклахома судья отменил приговор 71-летнему Глинну Симмонсу. Мужчина провёл в тюрьме по обвинению в убийстве 48 лет и был признал невиновным.

В том же месяце американец Томас Малик, отсидевший в тюрьме по ошибке 27 лет, подал в суд на город Нью-Йорк и двух бывших детективов с требованием компенсации в $50 млн за причинённый ему психологический ущерб. Мужчина заявил, что по причине «распутной и безрассудной» культуры правоохранителей он провёл много лет в заточении, из-за чего его психологическое здоровье серьёзно пошатнулось.