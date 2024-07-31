Москва, 31 июля, 2024, 18:05 — ИА Регнум. На бесплатном онлайн-курсе пользователи ВКонтакте и Дзена узнают, как построить успешный фуд-блог, выработать узнаваемый авторский стиль и качественно снимать контент.

Иван Шилов, ИА REGNUM

Как рассказали в пресс-службе VK, курс Школы авторов стартует 22 августа. Он подойдёт и начинающим, и опытным фуд-блогерам, а также профессионалам ресторанной индустрии и креаторам-любителям.

«В рамках курса пользователи узнают, как развивать сообщество ВКонтакте и канал в Дзене на кулинарную тему, найдут свою неповторимую подачу, спланируют бюджет на ведение блога и вместе с преподавателями рассчитают, на чём можно сэкономить», — рассказали представители VK.

При этом особое внимание уделят обучению съёмке качественного контента, учитывая особенности света, посуды и структуры блюд. Слушатели курса смогут узнать, какснимать «вирусные» ролики, используя только смартфон и собственное воображение.

Вести занятия будут профессионалы индустрии: шеф-повар и телеведущий Григорий Мосин, ведущая шоу «Секреты на кухне» Камилла Дмитриева, победитель третьего сезона шоу «Адская кухня» Антон Дмитриев, фуд-режиссёр и блогер Александр Лазарев, основатель коммуникационного агентства «Аппетитный маркетинг» Мария Тюменёва и руководитель направления «Еда» Департамента по работе с сообществами VK Евгения Шамина.

Эксперты поделятся лайфхаками из своей практики, которые помогут избежать типичных ошибок на старте, и разными стратегиями развития блога. Лучшие студенты курса получат доступ к продвинутым урокам по фуд-режиссуре от Александра Лазарева.

Регистрация на онлайн-курс уже открыта.

В июне VK запустила грантовую программу дляб логеров. Так, компания выделит 30 млн руб. на продвижение digital-контента блогерами и учреждениями культуры. В пресс-службе VK отметили, что победители второго этапа получат гранты размером до 1 млн рублей. Направить деньги можно на продвижение контента ВКонтакте.