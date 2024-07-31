Москва, 31 июля, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова может стать следующим президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), заявила действующая глава организации Ирина Винер, слова которой приводит «Sputnik Абхазия».

Илья Питалев/ РИА Новости

«Я думаю, что в дальнейшем она примет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем Федерации художественной гимнастики России», — сказала Винер.

Капранова вместе с другими воспитанницами легендарного тренера, приехала в Гагру для того, чтобы поздравить Винер с днём рождения. Накануне она отметила своё 76-летие в в местном ресторане «Гагрипш».

Как передавало ИА Регнум, 6 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила главного тренера сборной России Винер на два года от участия в любом качестве в международных соревнованиях. Это решение стало итогом судебного разбирательства после снятия Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году.

Заявления Винер для СМИ после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио —2020 признали оскорбительными и нарушающими правила FIG. 27 марта глава ВФХГ сообщила, что подала иск в апелляционный трибунал GEF.

В конце ноября стало известно, что трибунал GEF оставил в силе отстранение Винер от работы на турнирах под эгидой FIG в каком‑либо статусе до 5 марта 2025 года.