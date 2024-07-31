Москва, 31 июля, 2024, 18:12 — ИА Регнум. В Чувашии, Пермском и Красноярском краях, а также в ряде других российских регионов, после рекомендации президента России Владимира Путина приняли решение увеличить единоразовую выплату военным, подписавшим контракт с Минобороны с 1 августа.

Официальное интернет-представительство президента России

Так, глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в Telegram-канале, что военным, которые заключат контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года, региональные власти выплатят 400 тыс. рублей.

Соответствующую выплату установят и для принявших решение подписать контракт в Красноярском крае, отметил губернатор Михаил Котюков.

В свою очередь глава Чувашии Олег Николаев проинформировал, что в регионе единовременная выплата участникам спецоперации, которые заключили контракт с Минобороны, составит 500 тыс. рублей.

Кроме того, областная разовая выплата будет увеличена до 600 тыс. рублей в Липецкой области. Губернатор Игорь Артамонов указал, что таким образом, добровольцы, заключившие контракт с 1-го августа с Министерством обороны в Липецкой области, смогут получить суммарную разовую выплату в размере 1 млн рублей.

«Продолжаем набор бойцов в наши именные подразделения. Добровольцы получают не только выплаты, но и экипировку — рюкзаки со всем необходимым на первое время», — добавил он в Telegram-канале.

Решения увеличить сумму единовременной выплаты на региональном уровне уже приняли также власти Тульской, Смоленской, Ульяновской, Иркутской, Ростовской областей, а также в Кабардино-Балкарии и Пермском крае.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий выплату в 400 тыс. рублей для участников специальной военной операции, подписывавших контракт с Министерством обороны.

Согласно указу, право на выплату получили граждане России и иностранцы, которые заключат контракт с Министерством обороны с 1 августа по 31 декабря 2024 года сроком на один год и более для выполнения задач в зоне спецоперации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о установлении новой выплаты связано с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников СВО.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов заявил ИА Регнум, что новая выплата для военнослужащих, заключивших контракт для участия в СВО, является необходимой и важной мерой поддержки участников спецоперации.