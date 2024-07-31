Москва, 31 июля, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Суд в Москве на заседании 31 июля принял решение оставить в СИЗО гражданина Франции Лорана Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности РФ.

Винатье задержали 6 июня в Москве по подозрению в сборе военных сведений. В отношении француза возбудили уголовное дело по части 3 статьи 330.1 УК РФ. По данным следствия, сведения о военной и военно-технической деятельности России он собирал на протяжении нескольких лет, не информируя об этом уполномоченные органы.

На заседании суда 7 июня Винатье признал вину в сборе сведений о военной деятельности России. Его заключили под стражу на два месяца. На имущество Винатье был наложен обеспечительный арест. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал обвинения против соотечественника пропагандой и призвал Москву к скорейшему освобождению Винатье.

Новость дополняется.