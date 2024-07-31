Санкт-Петербург, 31 июля, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Нападающий Евгений Кузнецов, выступавший за клубы НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз», подписал контракт с петербургским СКА. Об этом сообщила 31 июля пресс-служба клуба.

Mark Goldman / Icon Sportswire / Global Look Press

«Соглашение с хоккеистом рассчитано на четыре года и будет действовать до конца сезона 2027/28», — говорится в релизе.

Средняя зарплата 32‑летнего нападающего в СКА составит 92 млн рублей. Это число соответствует игровому номеру, под которым выступает Кузнецов, сообщал телеканал «Матч ТВ».

Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной» и получил статус неограниченно свободного агента. За «Вашингтон» нападающий выступал с 2014 года. В России Кузнецов играл за челябинский «Трактор». Кубок Стэнли завоевал в 2018 году, дважды выигрывал чемпионаты мира.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта стало известно о переходе Кузнецова в «Каролину», где уже играл его бывший партнёр по «Вашингтону» Дмитрий Орлов. Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин тяжело воспринял уход Кузнецова из клуба, но пожелал бывшему одноклубнику удачи. Кузнецов назвал переход в «Каролину» последним шансом в карьере.