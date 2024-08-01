Москва, 1 августа, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова объявила о старте V, юбилейного сезона международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» с 1 августа. Проект открывает участникам возможность реализовать самые смелые идеи в защиту экологии, обратить внимание общества на важнейшие вопросы сохранения окружающей среды, привлечь к их решению детей и молодежь.

Пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова

Проект объединил в борьбе за сохранение окружающей среды десятки тысяч детей и взрослых из 78 стран. Его победители, призеры и участники премии получают дополнительные баллы при поступлении в российские вузы, могут претендовать на бесплатное обучение, а также награждаются ценными призами и путевками на море.

Руководитель природоохранной службы подчеркнула, что участники премии ежегодно присылают новые научно-исследовательские и творческие проекты, направленные на сохранение ресурсов Земли и формирование экологической культуры.

«Мы учли пожелания наших участников и изменили возрастные ограничения в нескольких номинациях, чтобы как можно больше экологических инициатив и проектов увидели свет и могли принести пользу», — сказала Радионова. Она добавила, что организаторы премии ждут заявки участников — рисунки, фотографии, видеоролики, мультфильмы, изобретения и исследовательские работы.

По словам главы ведомства, интерес к премии вырос многократно не только среди детей и подростков. Активными участниками проекта стали родители, педагоги, экологи, студенты, волонтеры. Присылая заявки в номинацию «Экопросвещение», они рассказывают, как проводят лекции и мастер-классы, внедряют уроки экологии в школах и секциях дополнительного образования, организовывают субботники и соревнования по раздельному сбору отходов.

Взрослые так же, как и дети, любят творчество, поэтому в самой популярной номинации «Экофокус» теперь нет верхней возрастной границы. Фотографии принимаются от участников 6+. Номинация «Экосоюз», в которой команды рассказывают о проведенных экологических акциях, теперь разделена на две группы — 0–18 лет и 19+. Возрастной диапазон участников также увеличен в двух индивидуальных номинациях: «Экорисунок» (с 6 до 23 лет включительно) и «Экопроект» (с 6 лет до 25 лет включительно).

«Мне очень приятно, что дети, которые впервые участвовали в премии «Экология — дело каждого», не ставят на этом галочку и не останавливаются на достигнутом», — подчеркнула Радионова, отметив, что работы становятся еще более сильными и изобретательными. Она также рассказала, что своим примером участники увлекают братьев и сестер, родителей и друзей, и в проекте есть уже целые династии победителей, когда призером становился ребенок, а в следующих сезонах — другие члены семьи. «Это именно о том, что экология — неотложное дело каждого человека», — сказала глава ведомства.

Особый отклик премия получила из зарубежья. Самыми активными стали участники из Китая, Узбекистана, Шри-Ланки, Венесуэлы, Белоруссии, Казахстана, Южной Кореи, Абхазии, Турции, Болгарии. По словам главы природоохранной службы, участие в проекте лучшим образом мотивирует и взрослых, и детей вести здоровый образ жизни, экономить ресурсы, сдавать вторсырье на переработку и принимать другие меры, которые помогут сохранить планету.

Участник может выбрать номинацию, отвечающую его интересам и увлечениям — фотография, изобразительное искусство, ведение блога, сочинение сказок. Сказать свое слово в защиту природы можно любым образом — танцем или уборкой территорий, сбором вторсырья или рассказом о первозданной природе родного края, историей о спасении бездомных животных или созданием коллекции экологичной одежды, роликом о невероятном путешествии или музыкальным произведением, мультфильмом или документальным фильмом, главными актерами которого может стать каждый из тех, кто бережно относится к природе.

Светлана Радионова отметила, что участие в премии открывает уникальные возможности ребятам, увлеченным наукой. Многие из них уже стали победителями и лауреатами премии «Экология — дело каждого», получили экспертную поддержку, воплотили в жизнь свои задумки и разработки, получили патенты на свои изобретения и заключили контракты на их внедрение на производстве.

Участники премии из разных регионов уже воспользовались своими достижениями и поступили в лучшие учебные заведения страны. Более 100 российских вузов предоставляют победителям и призерам дополнительные баллы и возможность бесплатного обучения.

За четыре сезона проекта во всероссийском детском центре «Орленок», детском санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России», а также в лагере на Байкале уже отдохнули свыше 600 ребят — это авторы лучших экологических инициатив. За бережное отношение к окружающей среде и популяризацию экологической культуры путевками на черноморском побережье в Сочи поощрены около 40 семей — призеров и победителей премии со всей России.

«Экология — дело каждого» — это премия Росприроднадзора, учрежденная в 2021 году. Премия присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры.

Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За время существования интерес к премии вырос в рекордные 14 раз. Заявки за четыре сезона поступили от участников из 78 стран, включая все 89 регионов России, а количество работ превысило 210 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море, обучающие курсы, а также преимущества при поступлении в более чем 100 российских вузов, включая Высшую школу экономики, РУДН, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и другие.