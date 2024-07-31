Москва, 31 июля, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении Александра Пермякова, обвиняемого в покушения на российского публициста Захара Прилепина, направлено в суд, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

РИА Новости/Кристина Кормилицына Александр Пермяков

«Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело отношении гражданина Украины Александра Пермякова, обвиняемого в совершении теракта и иных преступлений», — сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве уточнили, что дело было направлено в второй Западный окружной военный суд, где его рассмотрят по существу.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая 2023 года машину, в которой находился Захар Прилепин, взорвали под Нижним Новгородом. Он получил тяжелейшие ранения, а его водитель и охранник Александр Шубин погиб на месте.

Прилепин после покушения признался, что не слышал ни взрыва, ни хлопка. Он добавил, что очнулся и понял, что машина перевёрнута.

Занимавший тогда должность секретаря Совбеза России Николай Патрушев сообщал, что убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, а также покушение на Захара Прилепина координировали США.