Джанкой, Крым, 31 июля, 2024, 17:45 — ИА Регнум. В крымском городе Джанкой произошло 13 прорывов сетей водоснабжения, из-за чего в городе частично ограничили подачу воды. Об этом 31 июля сообщил глава местной администрации Игорь Ивин.

Известия/Александр Казаков

«Дежурные бригады работают в усиленном и круглосуточном режиме», — написал Ивин в Telegram-канале.

По его словам, до конца дня водоснабжение в городе будет полностью восстановлено.

Как передавало ИА Регнум, 30 июля более 53 тыс. человек в Керчи и близлежащих сёлах оставались без света из-за технологического нарушения на высоковольтной подстанции. В этот же день специалисты «Крымэнерго» оперативно восстановили энергоснабжение.

21 июля в Краснодаре устранили аварию, из-за которой восемь многоквартирных домов оставались без света и воды. Сейчас жители получают все услуги в полном объёме. По информации мэра Евгения Наумова, света и воды не было в домах не из-за веерного ограничения электроснабжения, а из-за аварии на линии.