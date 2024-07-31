Москва, 31 июля, 2024, 17:06 — ИА Регнум. В столице оборудуют четыре остановки высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, сообщил глава города Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По словам Собянина, для этого будет выполнена реконструкция станций Зеленоград — Крюково, Петровско-Разумовская, Рижская, а также Ленинградского вокзала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что столичные власти выделят 34,1 млрд рублей на строительство высокоскоростной железной магистрали по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Её протяжённость будет 679 километров. Время в пути между двумя городами составит два часа 15 минут.

«Самая сложная задача — строительство участка от Ленинградского вокзала до Алабушева. Работы пройдут в условиях плотной застройки без остановки движения поездов», — написал мэр столицы.

Планируется, что первой остановкой высокоскоростных поездов по маршруту в Санкт-Петербург станет Зеленоград — Крюково. Здесь в дальнейшем специалисты построят новый вокзальный комплекс с двумя платформами.

На Петровско-Разумовской станции будут построены три платформы с навесами на всю длину. Новый надземный вестибюль, обслуживающий также МЦД-3, интегрируют с метро и D1.

На Рижской будет выполнена реконструкция остановочных пунктов D2 и D3. Также специалисты построят надземный вестибюль для пересадки между вторым, третьим и четвёртым диаметрами МЦД.

Конечной станцией маршрута станет Ленинградский вокзал, где запланировано строительство пассажирского вестибюля. Помимо этого, вокзальный комплекс реконструируют, а прилегающие территории благоустроят, говорится в сообщении.