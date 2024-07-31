Северодонецк, ЛНР, 31 июля, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе визита в Северодонецк (ЛНР) осмотрел ряд социальных объектов, в том числе городскую больницу, и вручил медикам благодарственные письма от президента Владимира Путина, сообщил 31 июля в своём Telegram-канале глава республики Леонид Пасечник.

Администрация ЛНР

Здание больницы Северодонецка неоднократно обстреливалось ВСУ, напомнил Пасечник. Сейчас в учреждении ведутся восстановительные работы, в ближайшие месяцы будут сданы в эксплуатацию отделение женской консультации, инфекционное отделение, детская поликлиника и детский соматический корпус, отметил глава ЛНР.

В ходе визита Кириенко вручил нескольким сотрудникам медицинских учреждений города— фельдшерам, медсёстрам и водителям — благодарственные письма президента. Глава государства отметил их самоотверженный и добросовестный труд, добавил Пасечник.

«Эти награды — абсолютно заслуженный результат самоотверженной работы, профессионализма и преданности любимому делу наших медиков! Это те люди, которые спасают наших граждан, зачастую рискуя собственными жизнями. Не боятся работать даже в самых опасных точках, одними из первых приезжают на места обстрелов наших мирных городов, становясь объектами повторных атак украинских боевиков», — отметил глава ЛНР.

Кроме того, Кириенко ознакомился с работой автолавок, действующих вблизи линии боевого соприкосновения, и осмотрел их ассортимент. Глава правительства ЛНР Егор Ковальчук рассказал первому заместителю главы администрации президента, что маршруты автолавок формируются с учётом запросов жителей, а рейсы осуществляются дважды в неделю.

Также в Северодонецке Кириенко посетил Дворец культуры, где был завершён капитальный ремонт. Во дворце занимаются 14 творческих коллективов, открыты два концертных и два танцевальных зала, а для студии звукозаписи поставлено новое оборудование, отметил глава республики.

Кроме того, Кириенко ознакомился с ходом подготовки к учебному году в средней школе №11. В учреждении отремонтировали спортивный зал, пострадавший от обстрелов ВСУ, оснастили новым оборудованием пищеблок, оборудуют новые лаборатории и делают в здании косметический ремонт, рассказал Пасечник.

«Сейчас в здании делают косметический ремонт, также облагораживают площадку перед школой, где уже 1 сентября можно будет провести линейку. До начала нового учебного года в школе оборудуют современные лаборатории по химии, физике и биологии. Классы оснастят всем необходимым для изучения предметов «Технология» и «Основы безопасности и защита Родины». А еще у северодонецких школьников появится собственная метеостанция!» — отметил глава ЛНР.

Как передавало ИА Регнум, в июне Кириенко посетил Дворец культуры в Червонопартизанске в ЛНР и ознакомился с ходом ремонтных работ. В ходе той же поездки первый заместитель главы администрации президента ознакомился с ходом ремонта Комсомольского поселкового клуба в Свердловском муниципальном округе и восстановления одной из старейших школ города — Свердловской гимназии №2.

В декабре 2023 года правительство РФ утвердило программу восстановления и социально-экономического развития регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году. Основные цели программы ― восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году среднероссийских показателей качества жизни в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.