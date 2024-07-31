Париж, 31 июля, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Американский триатлонист Сет Райдер отказался от мытья рук после похода в туалет, чтобы подготовиться к заплыву в Сене во время Олимпийских играх в Париже. Об этом Райдер рассказал в интервью британской газеты The Sun.

Александр Щербак/ТАСС Сет Райдер

«Я просто пытаюсь повысить свой порог устойчивости к кишечной палочке, подвергая себя небольшому ее воздействию в течение дня», — объяснил Райдер свой отказ от мытья рук.

По мнению спортсмена, подобная меры обязательно повысит порог устойчивости за счёт кумулятивного эффекта.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля оргкомитет Олимпийских игр в Париже получил одобрение на проведение соревнований по триатлону в реке Сена. Накануне соревнования по триатлону перенесли в связи с низким качеством воды реки.

17 июля мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, чтобы тем самым подтвердить экологическую безопасность вод для участников Олимпиады. Однако пользователи соцсетей обратили внимание, что для купания в реке ей потребовался защитный костюм.

СМИ сообщали 1 июня, что из-за неисправности систем на насосной станции около 50 млн литров сточных вод попали в Сену. Сточные воды сливались в реку без всякой очистки, так как выявить неисправность насосов удалось не сразу.

Купание в реке Сене было запрещено ещё в 1923 году в связи с ухудшившимся качеством воды. В августе 2023 года из-за сомнений в качестве её вод были отменены тестовые соревнования по плаванию, которые должны были пройти в рамках подготовки к Олимпиаде.