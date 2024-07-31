Москва, 31 июля, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью kp.ru призналась, что её разлад с супругом Владиславом начался задолго до объявления об объединении с оператором наружной рекламы Russ.

Владимир Смирнов/ ТАСС

«Такие решения не приходят за один миг или после одного какого-то события. Причина развода гораздо глубже, она лежит в плоскости наших личных отношений, и крах нашего брака начался задолго до идеи объединения с Russ», — рассказала она.

По словам Бакальчук, первая серьёзная «трещина» в браке произошла ещё в ноябре 2023 года, однако шумиха из-за слияния компаний, которую запустил Владислав, стала последней каплей.

Также гендиректор Wildberries назвала преждевременными комментарии о планах по разделу бизнеса и имущества в случае развода.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля Бакальчук подтвердила информацию о начале бракоразводного процесса с супругом Владиславом. Основательница Wildberries отметила, что речь идёт о её личной жизни и она не хотела бы раскрывать подробности. По словам предпринимательницы, она не является чьей-то заложницей и ни от кого не скрывается. Бакальчук уточнила, что её муж владеет 1% компании и не участвует в управлении Wildberries.

Владислав Бакальчук, в свою очередь, утверждает, что маркетплейс якобы подвергся попытке «рейдерского захвата». Он заявлял, что проблемы в семье и в компании начались ещё в марте. По словам сооснователя бизнеса, у него нет возможности встретиться с супругой, поскольку «рейдеры» оградили её от мужа и детей.

Позднее сама основательница Wildberries опровергла информацию о захвате маркетплейса, отметив, что её супруг был в курсе проведения сделки с компанией Russ Outdoor.

31 июля Савёловский районный суд Москвы принял к производству искТатьяны Бакальчук о расторжении брака с супругом Владиславом Бакальчуком. Дата первого заседания по иску пока не назначена.