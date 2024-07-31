Париж, 31 июля, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Правительству Франции удалось за четыре года превратить Сену в реку, где можно плавать. Такого не было сто лет, заявил французский президент Эммануэль Макрон в социальной сети Х.

Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/ Global Look Press

«Мы за четыре года достигли того, что было невозможно сто лет: в Сене можно плавать», — прокомментировал Макрон заплыв триатлонистов.

Он отметил, что средства на очистку Сены выделило государство, в том числе столица и департамент Валь‑де‑Марн. По словам главы государства, чистая река станет «сказочном наследием» для жителей региона Иль‑де‑Франс, куда входит Париж.

Запрет на купание в Сене из-за плохого качества воды действовал в Париже с 1923 года.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля оргкомитет Олимпиады в Париже получил одобрение на проведение соревнований по триатлону в реке Сена. Отмечалось, что последние пробы воды соответствуют требованиям. Ранее из-за загрязнения воды были отложены мужские соревнования, запланированные на 30 июля. По той же причине отменялись и тренировочные заплывы.

Мэр Парижа Анн Идальго 17 июля искупалась в Сене, чтобы подтвердить экологическую безопасность вод для участников Олимпиады. Однако пользователи соцсетей обратили внимание, что Идальго находилась в воде в защитном костюме.