Москва, 31 июля, 2024, 16:56 — ИА Регнум. В Москве в ходе выборов депутатов Мосгордумы пройдёт десятая акция программы «Миллион призов», сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

Мos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

По его словам, традиционно программа «Миллион призов» проводится во время выборов. Благодаря этому московские предприниматели получают информационную поддержку, привлекают новых клиентов и покупателей.

Так, в марте на президентских выборах участниками программы стали более 3,2 млн жителей столицы. В этот раз москвичи предложили организовать «Миллион призов» с 6 по 8 сентября, во время проведения выборов депутатов Мосгордумы, добавил Платонов.

Сообщается, что более 80% жителей Москвы используют электронный формат голосования на выборах. При этом руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко уточнил, что участниками розыгрыша станут и избиратели, которые проголосовали на участке при помощи электронных терминалов.

«Москвичей ожидает 1,7 млн призов, которые будут разыграны среди участников дистанционного онлайн-голосования, а также людей, которые придут на участок и проголосуют, используя терминал для электронного голосования на участке», — сказал Пищелко.

Он также добавил, что москвичи, которые будут голосовать онлайн и зарегистрируются с 20 августа по 8 сентября на сайте программы ag-vmeste.ru, примут участие в розыгрыше 15 тыс. баллов на поощрения в категориях «Техника для дома», «Путешествия и культура» и «Спорт».

Выборы депутатов Мосгордумы продлятся в столице три дня — с 6 по 8 сентября 2024 года. Жителям города предстоит определить 45 депутатов по одномандатным округам.