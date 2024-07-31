Киев, 31 июля, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Колумбийские наёмники ВСУ атаковали своих украинских сослуживцев, пытаясь защитить земляка, сообщил 31 июля в своём Telegram-канале военкор Евгений Поддубный.

Иван Шилов ИА Регнум

По этим данным, один из наёмников по имени Фелипе отказался идти на штурм позиций ВС РФ, и украинские бойцы, связав его, бросили в яму. Опасаясь, что бойца казнят, другие колумбийские наёмники атаковали украинцев, отметил военкор.

Позднее один из наёмников был ликвидирован российскими войсками, и бойцы ВС РФ просмотрели записи его нашлемной камеры. На опубликованных кадрах — фрагмент перестрелки, некоторые участники которой говорят по-испански с использованием ненормативной лексики.

Как передавало ИА Регнум, военнослужащие ВС РФ ранее рассказали, что воюющие на стороне украинской армии иностранные наёмники всё чаще открыто кричат по радио о своих потерях и необходимости эвакуации раненых с поля боя.

Руководители ВСУ используют иностранных наёмников как расходный материал, даже в большей степени, чем бойцов — граждан Украины, отмечали в своей публикации в мае обозреватели издания Business Insider, поговорившие с несколькими бывшими наёмниками.

Замглавы Следственного комитета России Александр Фёдоров ранее рассказал, что ведомство установило факты вербовки в ряды ВСУ и участия в боевых действиях на стороне Киева свыше 3 тыс. наёмников из 70 стран мира. Он уточнил, что СК возбудил порядка 5 тыс. уголовных дел против более чем 1 тыс. лиц, в том числе представителей военного и политического руководства Киева.

В Европе зреет осознание, что продолжение безоглядной поддержки киевского режима становится проблемой для Евросоюза, особенно с учётом провалов ВСУ и продвижения российской армии, заявил ранее в беседе с ИА Регнум директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. Из этого западные политики делают вывод, что больше не нужно лепить ангелов во плоти из бойцов ВСУ и иностранных наёмников, пытающих и убивающих пленных российских солдат и мирных жителей, отметил эксперт.